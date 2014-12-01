Минздрав с сентября получил международной гуманитарной помощи на 10 млн грн

Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Василий Лазоришинец на заседании постоянно действующего штаба Минздрава по вопросам организации медицинского обеспечения в условиях чрезвычайных ситуаций с участием представителей медицинских служб всех силовых ведомств, Государственной СЭС, Национальной академии меднаук и др., сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

В частности, отчитываясь об использовании гуманитарной помощи, выделенной на нужды АТО и временно перемещенных лиц, Лазоришинец отметил, что за период с сентября по ноябрь 2014 года Минздрав получил гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения, правительства Грузии, Фонда народонаселения ООН в Украине и международных организаций на общую сумму 9 млн 917 тыс. грн.

Так, правительством Грузии были предоставлены лекарства, инсулины, вакцины, изделия медицинского назначения и расходные материалы для проведения аппаратного гемодиализа на общую сумму более 5 млн грн. Всемирная организация здравоохранения предоставила лекарственные средства и изделия медицинского назначения в виде межведомственных медицинских наборов для неотложной помощи на общую сумму 2 млн 387 тыс. грн, а также крайне необходимы 300 тыс. доз столбнячного анатоксина на сумму более 260 тыс. грн. Фирма «АстраЗенека ЮК Лимитед» из Великобритании предоставила современные препараты для обезболивания и антибиотики на общую сумму 1 млн 217 тыс. грн, уточнил Лазоришинец.

Кроме того, Фондом народонаселения ООН предоставлены лекарства и изделия медицинского назначения в виде межведомственных медицинских наборов для неотложной помощи на общую сумму более 820 тыс. грн.

Как отмечалось на встрече, отечественные фармпроизводители также приняли активное участие в оказании благотворительной помощи для нужд АТО, закупив медпрепараты на общую сумму 466 тыс. грн.

Информируя присутствующих о работе в контексте улучшения медицинского обеспечения раненых, Лазоришинец подчеркнул, с тем, чтобы уменьшить санитарные потери на Донбассе, Минздрав Украины приближает квалифицированную медицинскую помощь непосредственно к местам боевых действий, где, в первую очередь, будут проводиться органосохраняющие операции.

«Чтобы своевременно и в полном объеме предоставить бойцам необходимую медицинскую помощь, мы будем обращаться в медицинскую службу Минобороны с просьбой пересмотреть логистику раненых в гражданские больницы», - отметил глава Минздрава.

Он также проинформировал, что Министерство здравоохранения совместно с волонтерами формирует мобильные реанимационные бригады, в которые войдут хирурги, анестезиологи, травматологи, средний медицинский персонал из гражданских учреждений здравоохранения и за которыми будут сохранены заработная плата и рабочее место по основному месту работы.