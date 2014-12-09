Более 7 тысяч детей нашли новые семьи за 5 лет работы портала «Сиротству-нет»

За это время новых любящих родителей обрели 7405 детей со всей Украины – 4192 ребенка были усыновлены, 1267 детей взято под опеку, 1943 ребенка устроены в приемные семьи и детские дома семейного типа.

Дарья Касьянова, руководитель программы «Сиротству-нет»: «Пять лет назад фонд стал размещать на своем сайте фотографии и краткие истории детей, подлежащих усыновлению. Это была самая посещаемая страница и индикатор того, что есть желающие принять в свою семью детей из интернатов. Пять лет назад Ринат Ахметов поверил и поддержал идею создания портала, который помог бы детям найти новых родителей. По его убеждению, каждый ребенок должен жить в семье. Это является целью программы «Сиротству-нет», которая продолжает работать и сейчас. На горячую линию Гуманитарного штаба, созданного при фонде для помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей, постоянно приходят сообщения об отказниках, о детях, потерявших родителей. Команда программы, партнеры работают сейчас на то, чтобы не допустить попадание новых детей в интернаты, найти их родственников или новые семьи».

Сейчас на портале размещены анкеты 11054 детей. Всего же в интернатных учреждениях Украины находятся около 24 тысяч детей, подлежащих усыновлению. Вместе с партнерами портала – ВГО «Магнолия», Министерством социальной политики, Медиагруппой «Украина», ФК «Шахтер» и другими организациями – фонд продолжит реализовывать стратегию, направленную на реформирование интернатных учреждений, профилактику социального сиротства и поиск новых семей для детей, подлежащих усыновлению.