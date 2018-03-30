Порталу «Сиротству нет!» - 5 лет

– Больше всего на свете детям нужна любовь, – говорит дончанка Алёна Яковлева-Чигрин, мать-одиночка с тремя приемными малышами – Толей (7 лет), Даринкой (6 лет) и Викой (5 лет). Эта донбасская семья, как и тысячи других, находится сегодня в крайне сложных обстоятельствах, виной которым – война...

В мирное время Алены работала специалистом по связям с общественностью, должность –высокооплачиваемая, в средствах женщина не нуждалась – мечтала только об одном – иметь ребенка. Увы, жизнь так сложилась, что своего малыша у нее не было. И два года назад Алена решила усыновить приемного ребенка. Позднее, осознав, какое это счастье, видеть рядом с собой любящие детские глаза, взяла на воспитание еще двоих. В поисках малышей дончанке помог портал «Сиротству – нет!» - проект Фонда Рината Ахметова.

– На этом сайте создана большая база, есть истории усыновления, видео, полезная литература, советы специалистов – рассказывает мама трех деток. – Все сделано так, чтобы максимально помочь таким людям, как я, но, в первую очередь, детям. Уже 7405 деток нашли своих родителей за все время работы портала. Сегодня порталу исполняется 5 лет, и я желаю, чтобы все дети, чьи анкеты находятся на www.sirotstvy.net, обрели семьи.

Алена продала квартиру в Донецке и скромный родительский дом – и купила другой: просторный, с садом. Женщина неутомимо сражалась с «наследством», доставшимся ее малышам от биологических родителей: истощением, ранами, фурункулами, двустороним косоглазием, невралгией, грыжей, вирусными заболеваниями, туберкулезом, стоматологическими проблемами (отец одного из малышей пытался «выровнять» ему зубы напильником). Пыталась залечить их душевные раны.

– Звала обниматься, а малыши боялись, словно их хотят ударить, – с горечью вспоминает Алёна. –Они знали, что такое голод – но не знали, как называются времена года. Я начала их лечить, заниматься. Мы прошли и через операцию, и через специальные детские сады.

Однажды Алена повела ребят в театр – сначала оперы и балета, затем драматический. Потом это стало традицией – непременный поход на спектакль 2-3 раза в неделю и даже визит за кулисы!

- Мои ребята превратились в больших театралов, - говорит женщина.

Дети развивались и преображались на глазах. Так, в новом доме, прошло два счастливых года…Но началась война. Работы у Алёны больше не было, соцвыплаты на детей задерживались – а над головой свистели снаряды. В июле женщина решила вывезти малышей из города. Сняли квартиру в Селидово, в 50 км от Донецка. Ждали, надеялись, вот-вот должен наступить мир. Но близилась зима, затишье на фронте не наступало, положение с продуктами становилось критическим. Женщина стала искать помощь: писала письма во все инстанции. Среди прочих, в электронном почтовом ящике дончанки был и адрес Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Алёна отправила свою историю и вскоре получила ответ: Штаб готов оказать содействие в эвакуации и поселении. Так что в начале декабря семья перебралась в детский оздоровительный лагерь «Факел» под Бердянском.

– Штаб помог нам с переездом – бесплатно довезли от двери до двери, – делится радостью женщина. – Здесь мы всем обеспечены: кормят, дали комнату. Сейчас, когда мир наполнен жестокостью, болью и горем, я уверена, что людей сострадательных, благородных и добрых значительно больше, и команда Рината Леонидовича является именно такой.

Дончанка рассказывает, как на днях посетила родной город вместе с Толей, Даринкой и Викой – надо было переоформить кое-какие документы. Автобус попал под обстрел на автовокзале «Южный». После пережитого стало понятно - решение уехать было совершенно правильным. И все же семья мечтает вернуться домой – правда, в ближайших планах встретить в Бердянске Новый год, провести вторую операцию на глазах у Дарины и найти новую работу для мамы. Дальше – кто знает. Главное, что есть люди, которые не забывают о семье и готовы в нужный момент оказать поддержку и помощь.