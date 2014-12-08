В Украине представили проект обучения кризисных психологов

Набор стартовал в прошлую субботу, и уже более 500 специалистов со всей Украины подали заявки на обучение на единственном в Украине проекте, направленном на восстановление психологического состояния переселенцев и жителей в зоне АТО. Для обучения, которое будет проходить бесплатно, Штаб пригласил тренеров из Израиля, России и лучших отечественных специалистов.

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Алена Лукьянчук, координатор психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова: «Необходимо менять систему обучения психологов и правильно готовить их к работе с психологическими травмами. В вузах не читают кризисную психологию. Нужно создавать специальное кризисное направление, совместными усилиями исследовать украинский синдром. Это делается во всех странах, где были военные конфликты или крупные чрезвычайные происшествия. Следуя задаче, поставленной Ринатом Ахметовым, - помочь всем мирным жителям и особенно детям, пострадавшим в ходе конфликта, - Гуманитарный штаб в конце месяца начинает проект подготовки как раз кризисных психологов. Планируем, что эти специалисты смогут помочь десяти тысячам человек. Кроме того, будет создана несуществующая ранее экспертная среда и система профессионального обмена знаниями. Эти специалисты смогут делиться своими наработками».

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Проект проходит в 3 этапа. 1-15 декабря 2014 года – конкурсный отбор психологов; 20 декабря – 24 мая 2015 года – обучение 12 параллельных групп; 25 мая – 1 июня 2015 года – итоговое оценивание и получение сертификата. Сертификат выдается украинским НИИ социальной и судовой психиатрии и наркологии МОЗ Украины совместно с организацией «Коалиция травмы» (Израиль).

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В Киеве и Мариуполе будут созданы площадки для обучения, которые станут площадками для консультирования и постоянной помощи. Все услуги психологов для переселенцев бесплатны. Это консультации, группы взаимопомощи, терапевтические группы (сказкотерапия, арт-терапия и другие), полезные печатные материалы.

Планируется, что по окончанию курса психологи будут работать с семьями – детьми и родителями – переселенцами и находящимися в зоне АТО, с переселенцами, желающими вернуться домой, с работниками, обеспечивающими жизнедеятельность в зоне АТО, а также с волонтерами.

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Напоминаем, что в Гуманитарном штабе Рината Ахметова более трех месяцев работает психологическая служба - единственная служба, специалисты которой работают в зоне АТО. 25 психологов в Донецкой, Одессой, Харьковской и Запорожской областях помогают переселенцам и их детям.