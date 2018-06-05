"Это рак. Они все умрут": в ближайшее время опубликуют стенограмму и запись скандального выступления чиновника Минздрава

Также Счетная палата предоставит комиссии, расследующей дисциплинарное производство в отношении заместитель главы Минздрава, стенограмму и звукозапись, сделанные на заседании.

Счетная палата в ближайшее время обнародует стенограмму и звукозапись заседания, на котором заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский говорил о неэффективности лечения онкобольных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил на брифинге в Киеве.

«Что касается самих слов господина Линчевсього, я знаю, что премьер-министром было дано поручение руководителю Госслужбы господину Ващенко (председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко - УНИАН) создать комиссию по изучению этого факта», - отметил Пацкан.

По его словам, в Счетной палате ожидают запрос этой комиссии, и все материалы - стенограммы и звукозаписи, сделанные на заседании, передадут этой комиссии.

Пацкан добавил, что после этого Счетная палата также даст возможность общественности ознакомиться с этими звукозаписью и стенограммой.

«Мы обнародуем это на доступных ресурсах», - заверил председатель Счетной палаты.

Отвечая на вопрос, возможно ли обнародование звукозаписи и стенограммы заседания Счетной палаты, на котором выступал Линчевский, на этой неделе, Пацкан спрогнозировал, что это произойдет в ближайшие дни.

По словам Пацкана, Линчевский во время заседания Счетной палаты сказал относительно лечения онкобольных, что «и так все умрут ...».

«Меня это возмутило. Не буду вдаваться в детали, но близкий мне человек вылечился от рака, и мы победили эту болезнь, и никто не будет мне говорить, что нельзя вылечить рак», - добавил председатель Счетной палаты.

Также он сообщил, что Счетная палата направит в Национальное антикоррупционное бюро и полицию отчет относительно неэффективного использования Министерством здравоохранения более 300 млн грн, выделенных государством на лечение онкобольных за границей.

«Будет подписан отчет Счетной палаты по программе использования средств для лечения онкобольных за рубежом, в котором одним из пунктов будет направление материалов в правоохранительные органы - НАБУ и Нацполицию», - сказал Пацкан.

Председатель Счетной палаты добавил, что правоохранительные органы должны изучить материалы проверок Счетной палаты, разобраться во всех случаях и решить вопрос об открытии или не открытии уголовных производств.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Интернете разгорелся скандал из-за слов Линчевского относительно лечения онкобольных украинский за рубежом. Выдержку из стенограммы выступления Линчевского привел Онкологический портал Украины.

«Об эффективности. Относительно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке - 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы - 0%. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлевает жизнь неопределенно долго», - говорилось в опубликованном выдержке из стенограммы.

Линчевский заявил, что слова из его выступления на заседании Счетной палаты, которые оскорбили онкобольных, были вырваны из контекста и не отражают позицию министерства.

После этого активисты и пациенты требовали уволить Линчевского.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть в отношении Линчевского дисциплинарное производство.

Сегодня, 5 июня, Пацкан заявил, что, согласно результатам аудита Счетной палаты, Минздрав в течение 2016-2017 годов неэффективно использовал 286 млн грн бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за рубежом, еще 24 млн грн были использованы с нарушением законодательства.