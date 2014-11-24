Лазоришинец прогнозирует введение в Украине обязательного медстрахования с 2016 года

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий Лазоришинец прогнозирует введение обязательного государственного медицинского страхования с 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лазоришинец сказал во время прямой телефонной линии.

"Вводить это нужно постепенно. На мой взгляд, это должна быть бюджетная страховая программа. То есть, часть системы здравоохранения обеспечивает правительство и государство, часть обеспечивают страховые компании", - сказал Лазоришинец.

Он отметил, что необходимо создать Фонд общеобязательного медицинского страхования, в котором "страна обеспечивает заработной платой, обеспечивает больницы теплом, электроэнергией, коммунальные выплаты", а страховые компании должны оплачивать лечение, питание и другие услуги в больнице.

"Это, с одной стороны, дает средства на здравоохранение, а с другой - все эти страховые компании контролировать качество оказания медицинской помощи", - сказал Лазоришинец.

"Я считаю, что не заработает оно сразу со следующего года, но уже с января 2016 года оно должно заработать обязательно", - отметил и.о. министра.

Как сообщал УНИАН, парафированное 21 ноября коалиционное соглашение 5-ти политических сил - победителей парламентских выборов предусматривает «поэтапное введение обязательного государственного социального медицинского страхования (единый канал поставки медицинских услуг) и развитие добровольного страхования».