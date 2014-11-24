Минздрав уже провел почти 70% необходимых закупок лекарств

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий Лазоришинец отмечает, что Министерство здравоохранения Украины уже провело почти 70% необходимых закупок лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время прямой телефонной линии.

Лазоришинец отметил, что впервые за последние 23 года Независимости Украины "в течение 10 месяцев не были практически закуплено никакие медикаменты по централизованным закупкам".

"С 1 октября до сегодняшнего дня нами закуплено почти на 70%", - сказал он.

Так, на 28 общегосударственных программ было выделено 2 млрд 200 млн. грн. На сегодняшний день, прибавил Лазоришинец, "закуплено, фактически, на 1 млрд 570 млн., то есть приблизительно 70% от необходимого".

"До конца года будет закуплено все необходимое", - уверил и.о. министра.