Супрун рассказала украинкам, как сделать маникюр в салоне красоты и не заразиться гепатитом

Вероятность получить вирус, такой как гепатит, во время косметических процедур в салоне является реальной угрозой, если его работники не соблюдают правила контроля чистоты оборудования.

В Минздраве подготовили инструкцию, которая поможет убедиться, что в салоне красоты придерживаются основных правил для снижения рисков передачи инфекций.

Ее на своей странице в Facebook опубликовала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

1. Гигиена рук

В течение рабочего дня мастер касается многих клиентов, поэтому его руки могут стать путем передачи патогенных микроорганизмов от одного клиента другому. Своевременная обработка рук является важной мерой в защите от инфекций, подчеркнула и.о. главы Минздрава.

"Очень важно, чтобы мастер мыл руки с мылом перед и после начала рабочей смены, а также после посещения уборной. Средства для гигиены рук и перчатки должны находиться в легкодоступных местах. Полотенца для рук должны быть одноразового использования. Места для мытья рук должны быть оборудованы дозаторами с жидким мылом, антисептиком и кремом для ухода за кожей", - рассказала Супрун.

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Кроме того, мастер должен обработать антисептиком руки перед и после контакта с каждым клиентом и при условии, если возникает необходимость в ходе процедуры.

Эти правила касаются и клиента.

2. Стерилизация и дезинфекция инструментов и чистка мебели

Лучший рекомендуемый метод стерилизации инструментов, по словам и.о. министра здравоохранения, - паровой. Сухожаровой шкаф не обеспечивает необходимого уровня обработки и доступа горячего воздуха по всей поверхности инструмента.

"Чтобы проверить, соответствует ли требования оборудование для дезинфекции и стерилизации, вы можете попросить показать соответствующий сертификат", - пояснила Супрун.

По ее словам, мебель в салоне должны быть из материалов, которые пригодны для обработки и очистки.

3. Вентиляция

Поскольку салон посещает большое количество людей, очень важно своевременно очищать воздух для уменьшения количества инфекций, передающихся воздушным путем.

4. Сортировка и утилизация отходов

"Каждый организм имеет свою микрофлору, которая может вызвать заболевания, попадая в организм другого человека. Поэтому правильное обращение с отходами снижает риск распространения инфекций", - написала и.о. главы Минздрава.

Как сообщал УНИАН, в феврале, в Украине распространяется гепатит А. Эпидемиологи зафиксировали почти 200 фактов заболеваний в различных регионах. Массовые вспышки инфекции были зарегистрированы в Харьковской, Николаевской и Волынской областях.