В Украине распространяется гепатит А - эпидемиологи (видео)

Массовые вспышки инфекции уже зафиксировали в Харьковской, Николаевской и Волынской областях.

В Украине распространяется гепатит А.Эпидемиологи зафиксировали почти 200 фактов заболеваний в различных регионах. Массовые вспышки инфекции уже зафиксировали в Харьковской, Николаевской и Волынской областях, пишетТСН.

Читайте такжеВ Николаеве растет количество больных гепатитом А: трое пациентов - в тяжелом состоянии (видео)По статистике, в январе на Николаевщине количество зараженных возросло до 93 человек, из которых 21 ребенок. Источника заболевания так и не обнаружили. На Волыни в одном селе заболело уже десять человек, а на Харьковщине - в четыре раза больше. Подобные локальные вспышки - известный почерк именно гепатита А, объясняют врачи. Поскольку он передается, как обычная кишечная инфекция.ричины заболевания простые - заражение продуктов или питьевой воды. Кроме того, распознать гепатит А нелегко. Часто он протекает в безжелтушной форме и сопровождается лишь повышением температуры. «Очень много людей болеют в детстве и даже не знают, что они болеют гепатитом А. Для взрослых он уже более опасен по разным причинам. В частности, потому, что взрослые люди могут уже иметь какую-то фоновую патологию печени, о которой они вообще не знают. Что они могут иметь, например, гепатит С, который очень много. К сожалению, для взрослых людей, особенно если есть сопутствующие патологии печени, может закончиться фатально », - отмечает врач-инфекционист Ольга Голубовская.спышки этой инфекции особенно массовые преимущественно зимой. Так что первые признаки гепатита А, а именно высокую температуру, часто путают с простыми вирусными инфекциями и спасаются жаропонижающими препаратами, в составе которых есть парацетамол. А это - самый опасный компонент, вызывающий печеночную недостаточность и провоцирует болезнь. Читайте такжеКак избежать заражения болезнью Боткина: рекомендации инфекционистовОднако обезопасить от заражения возможно. «Есть вакцина от гепатита А, которую надо рекомендовать людям, имеющим сопутствующие заболевания печени обязательно. Например, сопутствующие хроническим гепатитом В или С - хронические заболевания печени - уже связаны с метаболическими расстройствами», - сказала Голубовская. ледует помнить, что перед вакцинацией взрослым нужно провериться на так называемые антитела, поскольку, переболев гепатитом даже легкой формы однажды, например, еще в детстве, в организме вырабатывается пожизненный иммунитет.