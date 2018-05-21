Сметана и растительное масло не помогут: Супрун рассказала, что делать при ожогах (инфографика)

По словам Супрун, незначительные ожоги можно лечить самостоятельно в домашних условиях.

После получения ожога в коем случае не стоит обрабатывать его растительным маслом или сметаной.

"Ни в коем случае не бегите на кухню за растительным маслом, листьями алоэ или сметаной", - советует и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава дала советы, как оказывать первую помощь при получении термического ожога:

- немедленно прекратите контакт с источником ожога;

- обработайте рану прохладной водой или водой комнатной температуры;

- категорически запрещено прикладывать к ране лед. Не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами или жирными веществами. Есть ошибочное мнение, что ожог следует сразу обработать дексапантенолом, однако в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге его нет. Если он и может помочь, то скорее во время заживления ран;

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- снимите одежду или украшения, которые находятся вблизи участка ожога, но не трогайте вещей, прилипших к пораженной коже;

- прикройте рану стерильной повязкой;

- дайте пострадавшему выпить воды, чтобы уменьшить интоксикацию и избежать обезвоживания;

- также можно дать обезболивающее лекарственное средство, например, парацетомол или ибупрофен, которые используют для облегчения боли любого типа и интенсивности;

- если был получен ожог лица или глаз, лучше посадить человека. Это поможет уменьшить отек, в отличие от лежачего положения;

- при необходимости звоните 103.

По словам Супрун, к врачу необходимо обратиться в случае сильного ожога. Например, когда произошло поражение большого участка кожи или образовалась глубокая рана; в случае ожога, который вызывает бледность или обугливание кожи и если пораженный участок на лице, руках, ногах или половых органах.

"При любых проявлениях инфицирования, возникновения неприятного запаха из раны, гноя или усиления болевого синдрома, немедленно обращайтесь к врачу", - добавила и.о. министра здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, во Львове американские врачи бесплатно будут оперировать детей с ожогами.