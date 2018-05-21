Опасное мясо: украинские производители накачивают животных антибиотиками, которые разрушают организм человека (видео)

В Европе можно исследовать мясо на сотни антибиотиков, а на упаковке производителей обязывают об этом писать.

90% украинских ферм используют во время выращивания животных антибиотики. Они есть в курятине, свинине, говядине, в мясе кролика. Это стало частью промышленного и даже домашнего выращивания животных.

Каждые четыре дня в Украине умирает один ребенок от пневмонии, которую невозможно вылечить. При этом бороться с заболеванием становится все сложнее. Проблема в том, что животным дают те же препараты, что и людям. Только они дешевле. В отличие от западных стран в Украине они есть в свободном доступе. Как именно разводить антибиотик свиньям и цыплятам - пишут на любом фермерском сайте, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

На предприятиях антибиотики дают системно для профилактики болезней и быстрого роста. Оказывается, пенициллин ускоряет рост животных до 30% по массе. И теперь он, который в свое время стал чудом и спасением человечества, на людей не действует. Даже обычное загноение при царапине может стать смертельным. Еще в 2009 в Европе стали массово изучать, что приводит к появлению таких бактерий, на которые не действуют лекарства. Оказалось, что это пища, в частности мясо.

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То есть, мы все знаем - антибиотик это уже последнее средство, когда заболели. А на самом деле употребляем его ежедневно. От этого часть бактерий в наших организмах умирают, но часть выживает и становится новым супербактериями, которые уже никакие антибиотики не берут. Принципиально новых антибиотиков человечество не изобретает с 1987 года.

Впрочем, антибиотики в мясе в государстве никого не интересуют. Хотя у Госпотребслужбы есть перечень 30 антибиотиков, для которых определены предельные концентрации. Впрочем обязательной проверки нет. Есть только план госмониторинга, которым занимается Институт лабораторной диагностики.

"Сдаются антибиотики согласно обязательного минимального перечня. Это тетрациклиновая группа и цинбацитрацин", - рассказал Юрий Силаев, заведующий отделом организации мониторинговых исследований НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы. По его словам, результаты являются секретом, а, если будут найдены превышены нормы, то производитель должен отозвать партию продукции, заплатить штраф.

Таким образом, эта бюджетная структура вместо того, чтобы спасать украинцев или хотя бы информировать, неплохо зарабатывает на этих анализах. Исследовать кусок на один антибиотик стоит несколько тысяч гривень. Если их около 30, то это уже тысячи гривень, а главное - их все равно не найдут, ведь производители в курсе, какие 30 антибиотиков здесь способны найти. На рынке существуют несколько сотен.

"Все сэкономленное на еде украинцы потом в десять раз переплачивают в больнице. Украина за наши деньги содержит целую структуру, которая делает вид, что следит за безопасностью продуктов. Берете мясо - требуйте сертификат и заполняйте "книгу жалоб". Когда там будет сотня записей, они точно зашевелятся. Если уже едите курицу или свинину - сливайте первый бульон, так как это химический раствор, а не еда. Не пробуйте птичьего жира и кожицы. Чем дольше термическая обработка, тем лучше. И - главное избегайте блюд из печени, где собирается все опасное", - говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что употребление парного молока связано с распространением устойчивых к антибиотикам инфекций.