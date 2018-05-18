Жители города под Киевом принесли к АП гроб с чучелом - символ коррупции в медицине (видео)

12:07, 18 мая 2018
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В городе под Киевом - в обход всех норм - заведующим одного из отделений назначили жену главного врача. Его и руководителя отдела охраны здоровья Киево-Святошинского района жители Боярки требуют уволить.

Если президент не отреагирует на требования горожан – люди обещают перекрыть трассу.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал "ловить нелегалов, которые выписывают левые больничные". По его словам, государство ежегодно теряет до миллиарда гривень в год за пользование гражданами фальшивыми листками нетрудоспособности.

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Теги: #коррупция#медицина#Боярка