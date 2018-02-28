Государство теряет 1 млрд грн в год из-за фальшивых больничных.

Гройсман призвал "ловить нелегалов, выписывающих левые больничные".

В ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина ежегодно теряет до миллиарда гривен в год из-за пользования гражданами фальшивыми больничными листами..

"Обращаюсь к правоохранителям: коллеги, есть работа. Ловите этих нелегалов, которые выписывают, и государство теряет миллиард в год по этим левым больничным. Пожалуйста, за ними охотьтесь», - сказал он.

Читайте такжеГройсман в очередной раз пообещал новую систему здравоохраненияКак отметила в ходе заседания Кабинета министров представитель правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» Оксана Величко, частично решить эту проблемы поможет совместная инициатива Министерства здравоохранения, Фонда социального страхования и Министерства социальной политики по внедрению электронного реестра листков нетрудоспособности и электронных больничных.

«Если сейчас набрать в Интернете «купить больничный Киев», то вам выскочит 17,5 тысяч предложений. И задним числом, и с доставкой на дом», - сообщила эксперт.

"Внедрение такого электронного реестра позволит устранить фальсификат", - подчеркнула она.

Читайте такжеГройсман заявил, что в регионах есть проблемы с распределением средств для программы "Доступные лекарства" Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 17 января утвердил концепцию развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы и утвердил план мероприятий по ее реализации. Первоочередными проектами цифровизации Украины на 3 года являются развитие цифровой инфраструктуры в стране.