Минздрав опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя для человека

Такой дозы не существует, сообщили в министерстве после появления информации о том, что якобы эксперты Минздрава заявляют, что вином и пивом нельзя отравиться.

Министерство здравоохранения отмечает, что безопасной для здоровья дозы алкоголя вообще не существует.

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В Минздраве замечают, что одновременно существует прямая зависимость развития опасных заболеваний от доз алкоголя – чем больше спиртных напитков вы употребляете, тем выше становится риск рака, передает радио Свобода.

Об этом в министерстве сообщили после появления информации о том, что якобы эксперты Минздрава заявляют, что вином и пивом нельзя отравиться, и предоставляют данные о «безопасных дозах» употребления алкоголя. В Минздраве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Всемирная организация здравоохранения ранее напоминала, что употребление алкоголя повышает риск возникновения злокачественных опухолей. По данным ВОЗ, употребление алкоголя может вызвать по меньшей мере семь видов рака – рак кишечника (толстой и прямой кишки); рак молочной железы; рак пищевода; рак гортани; рак печени; рак ротовой полости; рак горла.

В организации утверждают, что существует связь между количеством потребляемого алкоголя и риском возникновения рака.

Онкологические заболевания, как сообщают в ВОЗ, являются одной из ведущих причин смертности в мире. Медики регистрируют около 14 млн новых случаев рака в год. По прогнозам, в ближайшие 20 лет число больных раком увеличится на 70%.