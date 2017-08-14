ВОЗ опубликовала 12 правил здорового питания

Здоровое питание поможет уберечься от многих неинфекционных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, которые являются первой причиной смертности в Украине и мире.

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В ВОЗ подчеркивают, что сегодня население планеты потребляет больше калорийной пищи, жиров, сахара и соли, а вот фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов в едим недостаточно.

Рацион каждого человека может отличаться в зависимости от ее индивидуальных потребностей, стиля жизни, уровня физической активности, однако, основы здорового питания достаточно просты и одинаковы для каждого.

1. Ешьте питательную и разнообразную пищу. Отдавайте предпочтение продуктам растительного происхождения.

2. Ешьте сложные углеводы (цельнозерновые, крупы) несколько раз в день.

3. Ешьте не менее 400 г фруктов и овощей ежедневно. Выбирайте преимущественно свежие, сезонные и местные.

4. Поддерживайте массу тела в пределах ИМТ*18,5 – 25 благодаря ежедневной физической активности.

*ИМТ - индекс массы тела = отношение массы тела в килограммах к росту в квадратных метрах.

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5. Контролируйте употребление жиров. Жиры должны составлять не больше 30% дневного рациона. Заменяйте насыщенные жиры ненасыщенными.

6. Заменяйте мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира на бобовые, рыбу, мясо птицы и нежирное мясо.

7. Употребляйте молоко и молочные продукты (кефир, йогурт, сыр) с низким содержанием жира.

8. Выбирайте продукты с низким содержанием сахара. Ограничивайте употребление сладких напитков и сладостей.

9. Употребляйте меньше соли. Общее количество соли в день не должно превышать одну чайную ложку (5г).

10. Относительно алкоголя - идеально для здоровья вообще его не употреблять. Поэтому, чем меньше - тем лучше!

11. Готовьте пищу безопасно. Запекайте, проваривайте, готовьте на пару пищу для того, чтобы уменьшить содержание жиров.

12. Поддерживайте исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев, а в возрасте от 6 месяцев до 2 лет - сочетайте с правильным дополнительным питанием. Это уменьшит риски ожирения и развития неинфекционных заболеваний у ребенка в будущем.