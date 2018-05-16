Около 90% лекарств украинцы покупали в аптеках без рецепта или консультации врача - Минздрав

Замминистра здравоохранения заявляет, что из 150 популярных препаратов, которые чаще всего покупали украинцы в прошлом году, только три относятся к основным лекарственным средствам.

Около 90% лекарств украинцы покупали в аптеках без рецепта или консультации врача.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

По его словам, в 2017 году «украинцы потребили более 1,2 млрд упаковок лекарственных средств».

«Этот рынок оценивается в около 70 млрд грн. Лишь 9% этих лекарств, которые были потреблены украинцами, потреблялись в условиях больницы. В денежном эквиваленте этот процент составляет около 12,6 млрд от 70 млрд грн. Около 90% всех реально потребленных лекарств украинцы принимали амбулаторно, покупая в аптеках преимущественно самостоятельно, без рецепта или консультации врача. В рамках трансформации мы хотим, чтобы показатель потребления лекарств в стационарных условиях постоянно рос», - отметил Илык.

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Он отметил, что из 150 популярных препаратов, которые чаще всего покупали украинские пациенты в прошлом году, только три препарата относятся к основным лекарственным средствам.

«Все другие являются или симптоматическими, или такими, которые не относятся к основным лекарственным средствам (жизненно необходимым) и не имеют эффективной доказательной базы. Украинцы тратят миллиарды гривен, покупая лекарства, которые не являются основными для их лечения. Каждый второй пациент отказывается от лечения или откладывает лечение», - сказал Илык.