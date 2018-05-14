В регионах проводят ярмарки здоровья, во время которых люди могут познакомиться с врачами первичного звена, подписать с ними декларации, а также пройти медицинские обследования.

В кампании «Врач для каждой семьи» сегодня участвует 1181 медицинское учреждение.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, 3,5 млн украинцев подписали декларации с врачами.

Пациенты выбирали из более 20 тыс. врачей, которые уже зарегистрированы в электронной системе здравоохранения. В кампании сегодня участвует 1181 медицинское учреждение.

Больше всего деклараций подписано в Харьковской области - 404,5 тыс. На втором месте - Киев (326 тыс. 020), на третьем - Винницкая область (298 тыс. 754), на четвертом - Днепропетровская (282 тыс. 836) и на пятом месте - Донецкая (267 тыс. 681).

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В регионах проводят ярмарки здоровья, во время которых люди могут познакомиться с врачами первичного звена, подписать с ними декларации, а также пройти медицинские обследования.

В Одесской области ответственно подошли к обеспечению возможности подписать декларации маломобильным группам населения. Там ветеранам Второй мировой войны помогают выбрать семейного врача и заключить с ним декларацию дома. Кроме того, согласно распоряжению главы обладминистрации, помогут с подписанием декларации одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью, чернобыльцам и участникам АТО.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в ходе медицинской реформы в Украине началась национальная кампания «Врач для каждой семьи», в рамках которой граждане могут выбрать терапевтов, педиатров или семейных врачей, учреждения которых подключились к электронной системе здравоохранения. По данным Минздрава, все услуги, которые предоставляют эти врачи, будут на 100% покрываться из государственного бюджета.

С 2018 года учреждения первичной медицинской помощи, заключившие контракты с Национальной службой здоровья Украины, должны получать финансирование по новой моделью - ежегодную фиксированную выплату за обслуживание каждого пациента, с которым врачи этого учреждения подписали декларации.

25 апреля Кабинет министров Украины утвердил тариф на оплату медицинских услуг первичной медицинской помощи в размере 370 грн в год за обслуживание одного пациента.