В Украине фальсифицировали клинические исследования лекарств: открыто уголовное дело

На банковские счета фиктивных фирм поступали денежные средства иностранных компаний - производителей лекарств, которые затем переводились в наличные и присваивались

Государственная фискальная служба выявила схему фальсификации клинических исследований лекарственных средств, проводившихся в Киеве в течение 2016-2018 годов.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал первый заместитель главы ГФС, курирующий налоговое направление, Сергей Билан.

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"Установлено, что в течение 2016-2018 годов должностные лица госпредприятия, осуществляющего государственную регистрацию лекарств в Украине, создавали фиктивные предприятия, реквизиты которых использовались при заполнении протоколов клинических исследований, составляющих основу регистрационных досье, на базе которых и осуществлялась государственная регистрация лекарственных средств», - написал он.

По словам Билана, на банковские счета фиктивных фирм поступали денежные средства иностранных компаний - производителей лекарств, которые затем переводились в наличные и присваивались.

Представитель Фискальной службы сообщил, что в настоящее время начато уголовное производство по факту нарушения установленного порядка доклинического изучения клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств.

Справка УНИАН. Уполномоченным Министерством здравоохранения Украины специализированным экспертным учреждением в сфере доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств (в том числе медицинских иммунобиологических препаратов) в пределах, определенных Законами Украины "О лекарственных средствах" и "О защите населения от инфекционных болезней", является государственное предприятие "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины". Это предприятие также является главной организацией в сфере осуществления фармаконадзора, стандартизации медицинской помощи и медицинского, в том числе фармацевтического, обслуживания.