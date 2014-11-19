Выжить больной лейкозом Альбине Фощий помогает помощь Гуманитарного штаба

42-летняя жительница Алчевска Альбина Фощий знает, что такое потерять все: здоровье, работу и дом. Сейчас женщина находится в Харькове – не по своей воле примкнула к многотысячной армии вынужденных переселенцев из Донбасса. Людям, оказавшимся в схожей ситуации, сегодня сложно на что-то надеяться – реальную поддержку можно получить едва ли не из единственных рук…

Фощий трудилась санитаркой в городской больнице. Рассказывает, что в перевязочной отделения гнойной хирургии заменяла медсестру; свое дело любила до безумия. Но четыре года назад у нее самой начались проблемы со здоровьем.

– Более шести месяцев кряду у меня не прекращались необъяснимые скачки давления, одышка, головокружение и тахикардия. Я стала подозревать неладное, – вспоминает Альбина. – Решила провериться и сама у себя взяла на анализ кровь из пальца. Выяснилось, что у меня лейкоз. Вот так все и оборвалось. Обидно и тяжело было в 38 лет лишиться и здоровья, и любимой работы.

Альбине назначили монохимиотерапию для остановки роста лейкоцитов. Врачи постоянно корректируют дозы медикаментов: иногда количество таблеток может доходить до шести в сутки – при этом одна упаковка препарата стоит до 1000 гривен, и цены на него постоянно растут. По словам Фощий, на лечение требуется «тьма денег», ведь заболевание крови фатально влияет на весь организм, и необходимо поддерживать нормальную деятельность желудка, поджелудочной железы, печени, сосудов. Часть медикаментов женщина получала бесплатно по государственной программе. Но началась война, и Альбина с мужем покинули Алчевск, где было слишком опасно.

Июль и август они провели в Одесской области. Фощий утверждает, что их спасли совершенно незнакомые люди:

– Хорошая семья, обычные украинцы, которые не дали нам умереть – приютили, кормили.

В сентябре скитания продолжились: семейство постаралось перебраться поближе к дому – в Харьков. Здесь получили помощь от знакомых – устроились на квартире; Альбина зарегистрировалась в областном отделении гематологии и продолжила терапию.

Однако выплаты по инвалидности задерживались, да и составляли за ІІ группу всего 1050 гривен. А супруг, который получил место в коммунальном предприятии, за две недели работы приносил… 150 гривен. На такую сумму невозможно ни лечиться, ни попросту жить.

Два месяца назад на одном из харьковских телеканалов Альбина увидела бегущую строку с номером горячей линии Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Позвонила, поведала о своей «катастрофе», умоляла о помощи. Получила ответ: заявку приняли к рассмотрению. А спустя несколько недель женщину известили, что она может получить свои препараты – на сумму 3830 гривен.

Бывшая медсестра признается: сомневалась, что будет реальный результат, – ведь на Донбассе теперь так много нуждающихся людей! Поэтому Альбина даже не знает, как выразить словами ту безграничную благодарность, которую она хотела бы высказать штабу и лично Ринату Ахметову.

– Спасибо, что вошли в мое положение! – восклицает женщина. – Лекарства хватит на месяц. А дальше… Если ничего не поменяется в лучшую сторону, придется снова обращаться на горячую линию. Я ведь – заложник таблеток. Жить без них не смогу.

В будущее Альбина старается не заглядывать: нет ни здоровья, ни сил, ни надежды. Домой в Алчевск возвращаться нельзя – в зоне АТО вряд ли удастся получить необходимое лечение.

– Пока болезнь в хронической стадии, можно лечиться на дому. А если случится обострение, то окажусь в больнице. Не хочу думать об этом, – сокрушенно вздыхает Фощий. – Лучше я еще раз поблагодарю всех людей, которые отнеслись ко мне по-человечески.

Инна Демченко