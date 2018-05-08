Украина получила гуманитарную помощь: препараты индийского производства

В Минздраве заявили, что все лекарственные препараты имеют сертификат качества GMP.

Украина получила гуманитарную помощь - индийские сыворотки против столбняка и дифтерии.

Как сообщили в Минздраве, утверждено распределение 130 000 доз иммуноглобулинов и антитоксинов, которые Украина получила от Посольства Индии.

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В регионы распределены 35 000 доз противостолбнячного иммуноглобулина, 79 899 доз столбнячного антитоксина, 900 доз дифтерийного антитоксина, 14 450 доз антирабического иммуноглобулина и 1500 доз антитоксина против змеиного яда.

В Минздраве отметили, что с 2014 года в Украине отсутствуют сыворотки и иммуноглобулины из-за отсутствия регистрации. Производители не были заинтересованы в том, чтобы заходить на украинский рынок, а Министерство здравоохранения, согласно закону, не может быть инициатором регистрации.