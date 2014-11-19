Ринат Ахметов направил второй миллион гуманитарных наборов на Донбасс

Как сообщили УНИАН в Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 19 ноября, рейс Ахметова начинает доставку второго миллиона наборов с помощью в города Донбасса. Первые 18 большегрузных машин выехали утром со склада в Днепропетровске и вечером прибудут в Мариуполь. В течение двух дней в город доставят 52 тысячи продуктовых наборов.

«Ринат Ахметов поручил своему Гуманитарному штабу доставить второй миллион продуктовых и детских наборов жителям городов Донбасса, которые находятся в тяжелом положении. Сегодня первые 18 автомобилей доставят груз в Мариуполь, завтра в рейс выйдут еще 20 автомобилей. До конца года Штаб планирует доставить миллион наборов с помощью. Начиная с августа, Штаб уже доставил миллион продуктовых наборов, обеспечив около 700 тысяч семей товарами первой необходимости», - сообщил волонтер Штаба Максим Ровинский.

Из Мариуполя 30 тысяч продуктовых наборов будут направлены в Донецк, на склад стадиона «Донбасс Арена». Остальные наборы волонтеры расфасуют непосредственно в Мариуполе и доставят в Кировское, Мироновку, Зугрэс, Торез и другие населенные пункты со сложной гуманитарной ситуацией. Согласно Гуманитарной карте потребностей и ситуации в Донецкой и Луганской областях, Кировское возглавляет топ-5 городов, жители которых нуждаются в продуктах питания: 73% опрошенных отметили острую нехватку продуктов.

Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.