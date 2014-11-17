Гуманитарный штаб Ахметова расширяет выдачу помощи

Здесь помощь выдают ежедневно, с 09:00 до 13:00, кроме выходных. Волонтеры Штаба раздают гуманитарные наборы в каждом районе города. Только в одном Донецке выдали уже более 550 тысяч пакетов с продуктами для самых незащищенных категорий горожан. В пакете самые необходимые продукты: мука, сахар, крупы, подсолнечное масло, консервы, чай и сладости.

Более 11 тысяч детских наборов также выдано на стадионе «Донбасс Арена» в рамках проекта «Поможем детям», инициированного Ринатом Ахметовым. Помощь получают семьи с детьми в возрасте до двух лет из Донецка, а также из Макеевки. По подсчетам Гуманитарного штаба, таких детей в регионе около 40 тысяч, и все они нуждаются в специальном питании и средствах гигиены. В составе набора – детские смеси, каши, пюре, соки и подгузники. Пункт выдачи помощи на стадионе работает ежедневно, кроме выходных дней.

Напоминаем, что в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова до конца ноября запланирована поставка 500 тысяч продуктовых и 40 тысяч детских наборов на Донбасс. Согласно данным Гуманитарной карты потребностей и ситуации, 40% населения Донбасса остро нуждаются в продуктах питания.

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Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.