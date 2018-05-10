Какую группу крови больше всего "любят" комары: экологи рассказали, как уберечься от укусов

В Украине из-за чрезмерно теплой погоды и температурные рекорды количество комаров выросло втрое.

Экологи рассказали, кого чаще всего кусают комары.

Среди людей существует гипотеза, что комары больше любят кровь первой и второй группы. Однако экологи уверяют, что дело не в этом, пишет ТСН .

Прежде всего, комары обращают внимание на температуру тела. Поэтому беременные женщины и лица с большим весом рискуют получить больше укусов, ведь их тело теплее. Также для кровопийц играет роль уровень холестерина в крови: чем он выше, тем больше это привлекает насекомых.

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Если человек любит употреблять жирную пищу , соответственно уровень холестерина в крови увеличится, и это будет привлекать комаров.

Комары чаще всего проживают на природе, во влажных местностях у водоемов. В таких местах даже уровень холестерина и температура тела не спасают от многочисленных укусов.

Спасти от комаров могут специальные спреи, мази, масла и т.п., однако стоит очень тщательно относиться к выбору таких средств. Некоторые из них могут быть токсичными, что особенно опасно для детей. Некоторые средства, которые вставляются в розетку, могут испарять токсичные вещества, поэтому их лучше использовать, когда дома нет людей и домашних любимцев.