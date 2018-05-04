Кому угрожает тепловой удар в жару: правила первой помощи

У зоні ризику — діти, люди з надмірною масою тіла, сердечники, спортсмени, люди, які займаються важкою фізичною працею/

Тепловой удар - это резкое увеличение вязкости крови, перегрев организма из-за отсутствия воды: резко расширяются кожные сосуды, краснеет кожа, появляется головная боль.

Тепловой удар может получить любой человек, однако некоторые люди, несмотря на их физиологические особенности, подвержены большему риску получения теплового удара. В зоне риска - дети, люди с избыточной массой тела, сердечники, спортсмены, люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, люди, которые чрезмерно употребляют в жару мясо и злоупотребляет алкоголем. Некоторые исследователи полагают, что существуют люди с генетическими особенностями организма, которые повышают риск возникновения теплового удара (врожденное отсутствие потовых желез, муковисцидоз).

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Первая помощь - человека нужно перенести в прохладное помещение и обеспечить покой. Чтобы поддержать деятельность сердца можно дать выпить теплого чая.