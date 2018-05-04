Кому угрожает тепловой удар в жару: правила первой помощи

14:39, 04 мая 2018
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УНИАН

Тепловой удар - это резкое увеличение вязкости крови, перегрев организма из-за отсутствия воды: резко расширяются кожные сосуды, краснеет кожа, появляется головная боль.

Тепловой удар может получить любой человек, однако некоторые люди, несмотря на их физиологические особенности, подвержены большему риску получения теплового удара. В зоне риска - дети, люди с избыточной массой тела, сердечники, спортсмены, люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, люди, которые чрезмерно употребляют в жару мясо и злоупотребляет алкоголем. Некоторые исследователи полагают, что существуют люди с генетическими особенностями организма, которые повышают риск возникновения теплового удара (врожденное отсутствие потовых желез, муковисцидоз).

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Первая помощь - человека нужно перенести в прохладное помещение и обеспечить покой. Чтобы поддержать  деятельность сердца  можно дать выпить теплого чая.

Следует поднять пострадавшему ноги, чтобы кровь пошла в центр тела. И лучше всего вызвать скорую. Можно потерять сознание, может остановиться сердце, если человек в возрасте, могут не выдержать сосуды, ведь перекачивая вязкую кровь сердце автоматически поднимает аретриальное давление. Осложнения могут возникнуть в любой момент. И лучше, чтобы рядом были медики.

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Теги: #первая медпомощь#жара в Украине#первая помощь при тепловом ударе