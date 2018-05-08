Эпидемия кори в Украине: растет количество новых случаев среди взрослых

За 18-ю неделю 2018 корью заболели 1078 человек: 479 взрослых и 599 детей.

В Украине растет количество новых случаев кори среди взрослых

По оперативным данным Центра общественного здоровья, за 18-ю неделю 2018 корью заболели 1078 человек: 479 взрослых и 599 детей.

Количество новых случаев заболевания за последнюю неделю снизилась. В то же время, растет количество случаев заболевания корью среди взрослых. Так, с начала года доля взрослых, заболевших корью, выросла с 34% до 44%.

С начала года корью заболели 13 883 человека - 5603 взрослых и 8280 детей. За это время от осложнений кори умерли восемь людей: шестеро детей и двое взрослых.

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С начала года больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (всего 2083 человека: 635 взрослых и 1448 детей), Закарпатской (всего 2045 человек: 408 взрослых и 1637 детей), Львовской (всего 1579 человек: 517 взрослых и 1062 ребенка), Одесской (всего 1475 человек: 719 взрослых и 756 детей) и Черновицкой (всего 1062 человека: 361 взрослый и 701 ребенок) областях. За последнюю неделю значительно возросло количество зарегистрированных случаев в Волынской, Винницкой, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Херсонской, Черновицкой областях.

Вакцина против кори есть во всех регионах.