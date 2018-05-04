В закупки включены 11 номенклатур, в частности сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии.

Украина впервые на национальном уровне будет закупать сыворотки от смертельных болезней.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в начале года было принято решение о включении соответствующих препаратов до номенклатур закупок, а сегодня обнародован приказ №629 от 6 апреля, которое утверждает перечень необходимых специфических сывороток.

В закупки включены 11 номенклатур, в частности сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии.

На закупку сывороток и иммуноглобулинов в 2018 году заложено 40 млн грн.

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С 2014 года в Украине не поставляются сыворотки и иммуноглобулины из-за отсутствия регистрации. Производители не были заинтересованы в том, чтобы заходить на украинский рынок, а Министерство здравоохранения, согласно закону, не может быть инициатором регистрации. Поэтому гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками.