В Укрине объявили тендеры на закупку лекарств за средства госбюджета-2018
12:08, 04 мая 2018Страна
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Заявки будут приниматься до 10:00 понедельника, 21 мая 2018 года.
В Украине начались тендеры на закупку лекарств / REUTERS
Программа развития ООН в Украине (ПРООН) объявила первые тендеры на закупку лекарств за средства бюджета 2018 года.
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Как сообщили УНИАН в Минздраве, международная организация объявила сбор заявок на поставку лекарственных средств в рамках направлений «Закупка медикаментов для детей, больных нанизмом различного происхождения» и «Закупка антирезусного иммуноглобулина для предотвращения гемолитической болезни новорожденных» (всего - 4 лота) национальной программы охраны общественного здоровья в Украине.
Заявки будут приниматься до 10:00 понедельника, 21 мая 2018 года.
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