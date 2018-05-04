В Укрине объявили тендеры на закупку лекарств за средства госбюджета-2018

Заявки будут приниматься до 10:00 понедельника, 21 мая 2018 года.

Программа развития ООН в Украине (ПРООН) объявила первые тендеры на закупку лекарств за средства бюджета 2018 года.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве , международная организация объявила сбор заявок на поставку лекарственных средств в рамках направлений «Закупка медикаментов для детей, больных нанизмом различного происхождения» и «Закупка антирезусного иммуноглобулина для предотвращения гемолитической болезни новорожденных» (всего - 4 лота) национальной программы охраны общественного здоровья в Украине.