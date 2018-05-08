Опасные кровопийцы: укус клеща может привести к параличу тела (видео)
Медики предупреждают, что укус клеща может привести к параличу тела.
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За последние пять лет в Украине увеличилось количество людей, которые заразились болезнью Лайма после укуса клеща, пишет ТСН.
Эксперты отмечают, что 20 % иксодовых клещей есть носителями болезни Лайма. Болезнь Лайма очень опасна: поражает суставы, нервную систему, сердце и может привести к параличу всего тела.
Инфекционисты подчеркивают, что распространённой ошибкой является попытка «задушить» клеща подсолнечным маслом, вазелином, лаком или бензином - все это только продлевает время воздействия и, следовательно, вероятность инфицирования возрастает.
Также нельзя сжимать клеща, раздавливать и прокалывать его, потому как боррелии (и другие возбудители) могут находиться во всех биологических жидкостях переносчика.
Удалять клеща нужно пинцетом или специальным приспособлением, лучше в перчатках, захватив его как можно ближе к коже и ровными вертикально направленными движениями медленно вытаскивать из кожи; если ничего такого под руками нет, можно использовать простую нить; перекручивание, выкручивание увеличивает шансы отрыва частей клеща.
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Если при удалении клеща в коже остались части его ротовой полости - не паникуйте, они неинфекционны; попробуйте ещё раз, если не получилось - обратитесь к врачу или дайте спокойно месту укуса заживать.
После удаления клеща надо обработать соответствующее место антисептиком или промыть водой с мылом; человек, удаливший клеща, также должен вымыть руки.