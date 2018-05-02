Что делать, если к вам присосался клещ: комментарий инфекциониста

Распространённой ошибкой является попытка «задушить» клеща подсолнечным маслом, вазелином, лаком или бензином - все это только продлевает время воздействия и вероятность инфицирования возрастает.

Что делать, если клещ уже присосался к телу рассказывает ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.

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Всегда помните о том, что заражение гораздо менее вероятно, но не невозможно, если клещи прикреплены менее, чем 24 часа, но эта вероятность резко возрастает, если прошло 48-72 часа и более после прикрепления клеща; степень насыщения клеща может ориентировочно определяться его размерами.

Поэтому клеща надо удалить, в идеале имея при себе специальные приспособления; тем не менее, гораздо БОЛЕЕ ВАЖНО БЫСТРО УДАЛИТЬ КЛЕЩА, чем отложить его удаление, разыскивая щипцы или перчатки, или возвратясь домой.

Распространённой ошибкой является попытка «задушить» клеща подсолнечным маслом, вазелином, лаком или бензином - все это только продлевает время воздействия и, следовательно, вероятность инфицирования возрастает.

Также нельзя сжимать клеща, раздавливать и прокалывать его, потому как боррелии (и другие возбудители) могут находиться во всех биологических жидкостях переносчика.

Удалять клеща нужно пинцетом или специальным приспособлением, лучше в перчатках, захватив его как можно ближе к коже и ровными вертикально направленными движениями медленно вытаскивать из кожи; если ничего такого под руками нет, можно использовать простую нить; перекручивание, выкручивание увеличивает шансы отрыва частей клеща.

Если при удалении клеща в коже остались части его ротовой полости - не паникуйте, они неинфекционны; попробуйте ещё раз, если не получилось - обратитесь к врачу или дайте спокойно месту укуса заживать.

После удаления клеща надо обработать соответствующее место антисептиком или промыть водой с мылом; человек, удаливший клеща, также должен вымыть руки.

Исследовать клеща на наличие боррелий не рекомендуется по ряду причин, поэтому не тратьте на это время и силы.

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В лечебных учреждениях при удалении клеща или его частей не нужно обрабатывать поле лидокаином, т.к. это может вызвать его раздражение с выбросом содержимого из желудка, где может находиться большое количество возбудителя.

Для профилактики заболевания в настоящее время используют антибиотики. Надо отметить, что в целом избегать воздействия клещей, их быстрое удаление является гораздо более эффективной стратегией профилактики, чем прием антибиотиков. Связано это как с особенностью возбудителя, так и с особенностями инфекционного процесса в случае попадания боррелий в организм человека. Также необходимо помнить, что даже в эндемичных районах (как у нас) риск передачи от укуса всех клещей оценивается только на 1-2%.

Для экстренной профилактики у взрослых и детей старше 8 лет используют разово доксициклин в дозе 200 мг (у детей от 4 мг/кг до 200 мг), только это должно быть врачебное назначение, ибо имеются определённые противопоказания, например, беременным женщинам, но не только. Назначают такую профилактику в течение первых 72 часов от события, позже - не рекомендуется. Заменять профилактику амоксициллином также не рекомендуется по ряду причин, тем более проводить ее целыми курсами, сочетая с другими антибиотиками.

Имеющаяся вакцина оказалась не очень эффективной и снята с производства в 2002 году. Вакцинированные ею люди сейчас не защищены.