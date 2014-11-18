Военных, которые участвовали в АТО, нельзя "реабилитировать" в психиатрических больницах - Глузман

Военных, которые участвовали в АТО, нельзя "реабилитировать" в психиатрических больницах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил психиатр и правозащитник Семен Глузман в своем выступлении на Международной конференции «Травма войны: психологическая помощь и реабилитация», организованной Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

По его словам, сегодня в одной из психиатрических больниц Западной Украины находятся около 100 солдат, вернувшихся с АТО.

"Это – безысходность системы. Нет у нас центров, нет психологов. Из психиатрических больниц выходят с проблемами, лечение будет невозможным. Многие из тех, кто живут сегодня рядом с нами, участники войны, будут нуждаться в помощи. Будет очень страшно, если мы пойдем по советскому пути решения подобных проблем. Это недопустимо. Это неправильно. Мы не можем остановить эту войну, но мы можем помочь людям. Впереди серьезная опасность. Недостаток человеческого тепла может привести к росту алкоголизма и наркотизации общества", - отметил Глузман.

Он призвал специалистов объединиться в оказании психологической помощи людям, пострадавших вследствии военных действий на востоке Украины. "Мы должны что-то делать. Гражданское общество, специалисты, должны влиять на ситуацию. Давайте объединяться. Для этого не нужно вступать в партию или общественную организацию. Многое, а я считаю – почти все, зависит от нас", - считает Глузман.

Он также акцентировал внимание на том, что в Украине есть огромные проблемы с преподаванием спеиальности "психология".

"Пока в курсе психологии в качестве иллюстрации показывают опыт Макаренко, это говорит, что страна не вышла из советского менталитета. Сейчас мы все вместе должны потребовать изменения программ преподавания от Минообразования", - отметил психиатр.