В Киеве начала работу международная конференция для психологов «Травмы войны: психологическая помощь и реабилитация»

Как передает корреспондент УНИАН, Открывая мероприятие, Римма Филь - координатор Гуманитарного штаба Ахметова отметила, что целью конференции есть привлечение внимания общественности к проблеме психического здоровья взрослых и детей в условиях военных действий.

«Нельзя вылечить тело, не вылечив душу. Поэтому сегодня по инициативе Рината Ахметова мы начинаем подготовку психологов, которые будут работать в АТО. Понимая, насколько важна эта проблема основатель фонда основатель и руководитель нашего штаба Ринат Ахметов максимально помочь тем, кто оказался в беде, помочь всем нуждающимся», - сказала Филь.

«Мы хотим взять опыт лучших мировых практик и внедрить его в жизнь людей, пострадавших вследствие войны. Люди Донбасса нуждаются в хороших, грамотных психологах. Мы оказали помощь более миллиона человек и поняли, что людям необходима психологическая помощь. По инициативе Рината Ахметова, на наших базах в разных областях Украины работают психологи. В первую очередь – с детьми. Потому что через ребенка можно достучаться к душе взрослого человека. Когда здоров ребенок будет выздоравливать ребенок и наоборот», - сказала Филь.

По ее словам, штаб принял решение о подготовке качественных психологов.

«Наши психологи работают в зоне боевых действий, в местах, где «жарко». Мы готовы делится своим опытом. Наши психологи, которые работают с детьми выехавшими из зоны военных действий. Они каждый день видят насколько травмированы дети. Гуманитарный штаб Ахметова – в эпицентре трагедии с самого начала военных действий. Одним из основных направлений нашей была была эвакуация. Мы эвакуировали из зоны АТО 36 тысяч человек», - отметила Филь, подчеркнув также, что одними из основных направлений работы штаба стали адресная помощь и гуманитарная помощь.

Глава представительства представительства Детского фонда ООН/ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барбарис подчеркнула, что своевременная психологическая и социальная помощь в острых чрезвычайных ситуациях необходима для здоровья населения, которое подвергалось стрессам.

«Обязательным в таких ситуациях должно быть создание среды обеспечения для защиты и улучшения психического здоровья. Нужно отработать алгоритм психо-социального реагирования на такие ситуации. Прежде всего нужно понимать, что люди реагируют на дистресс по-разному и включать разный опыт, который поможет им справиться. Очень важно понимать, что реагирование базируется на индивидуальной специфике. Нам не нужно стараться использовать одно решение для всех. Необходимо координировать действия в разных ситуациях. Это очень важно,» - сказала Барбарис .

Она подчеркнула, что очень важно поддерживать семьи и сообщества, которые играют важную роль в психическом здоровье детей.

«Важно разработать различные схемы помощи именно семьям. Поэтому эта поддержка должна включать в себя стратегию секторальных стратегий. Нужно донести понимание, что с дополнитльным дистрессом можно справиться с помощью нормальной реакции на ненормальную ситуацию. Обычно это заключается в создании среды для разговоров. Очень важно чтобы до людей было донесено понимание необходимости выражать свои чувства и, чтобы люди понимали сами себя, чего они желают. В сфере поддержки семьи и детей важны информационные листки, общественные кампании. У детей должно быть пространство для выражения своих чувств, потребностей. Нам всем нужно работать над тем, чтобы создавать такие пронстранства для детей», - отметила Барбарис.

Она подчеркнула, что остро необходимо создание сообщества профессионалов, которое будет разрабатывать сеть психологической поддержки детей.

«ЮНИСЕФ разработало тренинговую программу для специалистов, в частности для школьных психологов. 400 школьных психологов в 5 областях страны (в том числе Донецкой и Луганской) было охвачено этой программой. Условия в которых находится сейчас Украина абсолютно новые условия. Поэтому специалисты-психологи нуждаются в обучении, чтобы наилучшим образом реагировать на возникшие потребности,» - отметила Барбарис.

Детский психолог, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер, который работал с последствиями бесланской трагедии, отметил важность невербальных методов терапии и помощи семье в целом. «Желательно работать с семьей, - подчеркнул Александр Венгер. - Пусть даже родители просто будут сидеть и смотреть, как психологи работают с их детьми. Это производит большое впечатление. Большая часть пострадавших не готова обращаться за помощью, а вот со своими детьми готовы. И тогда взрослые начинают делиться со специалистами также своими проблемами. Очень важно, чтобы работа не была построена отдельно с пострадавшими. Желательна групповая работа. Например, к работе с группами переселенцами нужно привлекать и местных жителей. Методики также нужно использовать разные. С детьми – игровая терапия, арт-терапия, двигательная психотерапия. Все это делается на базе типичных для ребенка видах активности. Нужно создать островки нормальной жизни. Пусть это будет хотя бы на час в день и пусть не каждый день в неделю. Это должны быть места, где идет нормальная человеческая жизнь».

В рамках международной конференции работает выставка детских рисунков и цитат, которые были взяты из отчетов психологов Гуманитарного штаба.