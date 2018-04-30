Причины резкого ухудшения памяти: комментарий невропатолога (видео)

Самая распространенная причина ухудшения памяти - привычка постоянно спешить.

Невропатолог, декан медицинского факультета НМУ Владимир Мельник отмечает, что память может ухудшаться не только из-за старости или травмы.

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Эксперт подчеркивает, что постепенное снижение способности запоминать скрывается в нарушениях работы мозга, пишет ТСН.

Мешают мозгу нормально работать постоянные стрессы, тревога, переживания. Также это вредные привычки, хроническая усталость, недостаточное количество сна. Самая распространенная причина ухудшения памяти - привычка постоянно спешить.