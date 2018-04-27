Постоянная усталость может быть симптомом многих заболеваний.

И.о. министра здравоохранения Супрун советует украинцам дольше спать и активнее двигаться.

Как написала она на своей странице в Фейсбуке , чтобы восстановить силы нужно больше спать.

"Если вы не спите - вы не отдыхаете, а если не отдыхаете - усталость вас никогда не оставит. Поэтому сон - это первое, на что надо обратить внимание, если вы постоянно чувствуете себя усталыми. Взрослым в возрасте от 18 до 60 лет нужно спать не менее 7 или более часов в сутки, детям 6-12 лет нужно спать 9-12 часов в сутки, 13-18 лет - 8-10 часов. Старайтесь засыпать и просыпаться в одно время, а чтобы улучшить качество сна, не пользуйтесь электронными устройствами, избегайте переедания, употребления кофеина и алкоголя перед сном. Больше двигайтесь. И сследования показывают, что даже умеренное увеличение количества физических упражнений может существенно повысить уровень энергии. Уровень необходимой физической активности может варьироваться в зависимости от вашего возраста, пола, веса и физической подготовки ", - написала Супрун.

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Она рекомендует также правильно питаться и пить воду.