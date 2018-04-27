Супрун советует украинцам дольше спать и активнее двигаться
И.о. министра здравоохранения Супрун советует украинцам дольше спать и активнее двигаться.
Как написала она на своей странице в Фейсбуке , чтобы восстановить силы нужно больше спать.
"Если вы не спите - вы не отдыхаете, а если не отдыхаете - усталость вас никогда не оставит. Поэтому сон - это первое, на что надо обратить внимание, если вы постоянно чувствуете себя усталыми. Взрослым в возрасте от 18 до 60 лет нужно спать не менее 7 или более часов в сутки, детям 6-12 лет нужно спать 9-12 часов в сутки, 13-18 лет - 8-10 часов. Старайтесь засыпать и просыпаться в одно время, а чтобы улучшить качество сна, не пользуйтесь электронными устройствами, избегайте переедания, употребления кофеина и алкоголя перед сном. Больше двигайтесь. Исследования показывают, что даже умеренное увеличение количества физических упражнений может существенно повысить уровень энергии. Уровень необходимой физической активности может варьироваться в зависимости от вашего возраста, пола, веса и физической подготовки ", - написала Супрун.
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Она рекомендует также правильно питаться и пить воду.
"Неправильное питание и недостаточное количество потребленных калорий могут вызывать усталость. Поэтому важно питаться сбалансировано и пить достаточно воды. Разумно употребляйте кофеин. Он может увеличить или уменьшить уровень энергии в зависимости от того, когда и сколько его употреблять. Не употребляйте много кофеина после обеда и непосредственно перед сном. Если изменение образа жизни вам не помогает - стоит обратиться к врачу. Постоянная усталость может быть симптомом многих заболеваний, в частности диабета, сердечно-сосудистых болезней, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдром хронической усталости", - написала Супрун