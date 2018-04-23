Минздрав начал конкурс на замещение должности ректора медуниверситета им. Богомольца
Министерство здравоохранения Украины сегодня начало конкурс на замещение должности ректора Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.
Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.
Отмечается, что прием документов продлится два месяца. Выборы ректора НМУ состоятся 19 сентября.
"Ищем руководителя университета, который готов внедрять качественные изменения в украинское высшее медицинское образование. Важно, чтобы кандидаты имели гражданство Украины, ученое звание и ученую степень, более 10 лет стажа научно-педагогической деятельности и свободно владели государственным языком", - говорится в сообщении.
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В министерстве напомнили, что 30 марта комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть с ней контракт. 16 апреля Амосова была освобождена от должности.
Как сообщал УНИАН, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора вуза в связи с тем, что она не смогла обеспечить сдачу экзамена "Крок" студентами, которые учатся на стоматологов.
В связи со срывом 20 февраля в НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок 1. Стоматология" для более 200 студентов 3 курса стоматологического факультета, Минздрав Украины создал комиссию для проверки всех обстоятельств дела.
26 февраля студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета объявили бессрочную забастовку. В университете обвиняли Минздрав во вмешательстве в самоуправление вуза и "незаконном" отстранении ректора.
28 февраля Амосова призвала прекратить забастовку и возобновить учебный процесс. Вскоре после этого появилось видеообращение участников, где было объявлено о прекращении забастовки. Они заявили, что "их услышали".
В начале марта Окружной административный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора медицинского университета им. Богомольца, позже Минздрав подал апелляцию на это решение.