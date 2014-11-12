Гуманитарный штаб Ахметова представил новое направление деятельности - «Здоровье»

По ее словам, в Донецке и области сложилась критическая ситуация в сфере охраны здоровья – сократились поставки медикаментов в аптечную сеть и лечебные учреждения, в некоторых городах в медучреждениях и в аптеках остался лишь ограниченный выбор препаратов.

"При этом не каждый может позволить себе купить лекарства в связи с отсутствием социальных выплат и зарплат. В критической ситуации – беременные женщины, которые не в состоянии купить необходимые для родов принадлежности", - сказала координатор штаба.

По ее словам, 51% населения Донецкой и Луганской областей, где ищут боевые действия испытывают потребность в медицинских препаратах.

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"Это очень большой процент. Если мы посмотрим на структуру потребностей в препаратах, больше всего необходимы сердечные препараты, успокоительные, препараты нормализующие артериальное давление, инсулины. Гуманитарный штаб «Поможем» уделял особое внимание медицинской помощи нашим землякам. Мы видим, насколько велика потребность в медицинской помощи в регионах, где проходят боевые действия. Очень важно вовремя и качественно ее предоставить. Поэтому Ринат Ахметов решил выделить отдельно направление в Гуманитарном штабе – «Здоровье». Эта программа включает помощь будущим мамам, малышам, старшей возрастной группе и продолжение адресной помощи", - отметила Филь.

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Она подчеркнула, что с самого начала военного конфликта штаб Ахметова помогает медучреждениям Донетчины и Луганщины.

"В нашем фокусе 11 медицинских учреждений. Мы поставляем им медицинские препараты, медицинское оборудование, генераторы. Все наши поставки помогут больницам несколько месяцев работать бесперебойно и оказывать помощь нашим землякам. Мы помогаем адресно, в частности раненым взрослым и детям. Дети находятся на особом нашем контроле. Мы закупили инсулин, который раздают в трех городах Донецкой области", - сказала Филь.

Коодинатор штаба также поинформировала, что за сентябрь-октябрь помощью Гуманитарного штаба было охвачено 18 232 человека на сумму 10 миллионов гривен.