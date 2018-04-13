Каждый год в Украине фиксируют около 50 тысяч случаев инфаркта - кардиолог

Завтра киевляне смогут бесплатно проверить сердце.

Каждый год в Украине фиксируют около 50 тысяч случаев инфаркта.

По словам главного врача центра детской кардиологии и кардиохирургии Владимира Жовнира, каждый год в Украине фиксируют около 50 тысяч случаев инфаркта и более 100 тысяч случаев инсульта.

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"По данным ВОЗ Украина лидирует в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых заболеваний . Для улучшения кардиоздоровья украинцев в апреле и мае 2018 пройдут профилактические и информационные мероприятия в рамках социальной программы «Живи Сердцем». К сожалению, большинству людей в нашей стране пока не свойственна культура заботы о здоровье. Осведомленность о необходимости профилактики сердечно-сосудистых заболеваний очень низкая, немногие осознают важность медицинского наблюдения для раннего выявления заболеваний", – сказал Жовнир.

По словам кардиолога, в Украине сердечно-сосудистые заболевания - причина 6о% смертей. "Цель кампании - донести важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и предоставить для этого возможности, чтобы снизить уровень заболеваемости», – отметил Жовнир.

Завтра - 14 апреля - киевляне и гости столицы смогут бесплатно проверить сердце в специально оборудованном кардиомобиле с диагностическим оборудованием.. Специально оборудованный кардиомобиль с диагностическим оборудованием посетит 5 городов: Киев, Днепр, Харьков, Львов и Одессу. Жители смогут бесплатно пройти обследование у лучших кардиологов и сдать анализ крови. Кардиомобиль будет принимать всех желающих на одной из центральных площадей Киева - 14 апреля, Харькова - 28 апреля, Запорожья – 5 мая, Одессы - 12 мая, Львова – 19 мая. Кардиологи центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины – взрослого и детского отделений – будут проводить осмотры на современном оборудовании, установленном внутри кардиомобиля. Рядом любой желающий сможет бесплатно сдать анализ крови для выявления рисков предиабета и диабета, которые в свою очередь увеличивают риски осложнений болезней сердца, а также получить сертификат на пакет анализов для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

В каждом городе кардиомобиль посетит один из областных детских домов для осмотра детей, в дальнейшем Центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины обеспечит их лечение в случае необходимости.