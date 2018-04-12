Ежегодно около 25 тысячам украинцев необходимо экстренное коронарное стентирование

Современные стенты для бесплатного шунтирования распределены в регионы.

Ежегодно около 25 тысяч украинцев требуют проведения процедур экстренного коронарного стентирования из-за острого инфаркта миокарда.

Как сообщают в Минздраве, за выделенные из госбюджета 2016 средства были закуплены высококачественные стенты и сопутствующие медицинские изделия ведущих производителей США и Европы для проведения экстренной имплантации пациентам в первые часы острого инфаркта.

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Очередная партия стентов в количестве 5323 шт. была распределена в регионы, в частности - в учреждения, подчиненные МОЗ Украины. Также регионы получили необходимые медицинские изделия для стентирования коронарных сосудов, а именно: направляющие катетеры - 7833 шт., ангиопластические катетеры - 2000 шт., баллоны-катетеры - 1390 шт. и интродюсеры - 4198 шт.