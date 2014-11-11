Создана комиссия по ликвидации Госслужбы по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу и другим соцопасным заболеваниям
Председателем комиссии утвержден заместитель председателя Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям Елена Ещенко
Кабинет министров Украины создал комиссию по ликвидации Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям.
Соответствующее распоряжение от 5 ноября № 1064-р опубликовано на правительственном портале.
Председателем комиссии утвержден заместитель председателя Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям Елена Ещенко.
Она должна утвердить ее персональный состав; обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям; проинформировать в шестимесячный срок Кабмин о результатах проведенной работы.