Эффективность укороченного курса терапии туберкулеза не подтверждена

Была показана его хорошая переносимость и эффективность в некоторых подгруппах больных. При этом его широкое применение не может быть рекомендовано по результатам исследования, заключили авторы работы.

Туберкулез очень распространен в развивающихся странах. Лечение этого инфекционного заболевания крайне продолжительно, затратно и не всегда хорошо переносится пациентами. При этом нарушение режима терапии увеличивает количество случаев резистентного туберкулеза и летальных исходов. Исследователи рассчитывают, что укорочение курса лечения может повысить приверженность больных терапии и уменьшить ее стоимость.

В пяти странах Африки (Бенине, Гвинее, Кении, Сенегале и в ЮАР) было набрано 1836 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. У участников был диагностирован туберкулез легких с бактериовыделением (положительный по мазку мокроты), чувствительный к рифампину. Группа контроля получала стандартное лечение в течение шести месяцев (рифампицин, изониазид, пиразинамид и этамбутол). В группе вмешательства срок лечения был сокращен до четырех месяцев, и этамбутол заменен на гатифлоксацин. В качестве первичной конечной точки были приняты неблагоприятные исходы (безрезультатное лечение, рецидив, летальный исход, прекращение участия в исследовании), оценивавшиеся через 24 месяца после окончания лечения. Был запланирован предел не меньшей эффективности в 6%.

При оценке результатов оказалось, что неблагоприятные исходы регистрировались в 21% случаев в экспериментальной группе и в 17,2% случаев в группе контроля. Разница между рисками неблагоприятного исхода с учетом вмешивающихся факторов составила 3,5%. При этом отмечена гетерогенность между подгруппами. Укороченный курс противотуберкулезной терапии был благоприятен у больных без полостей в легких при первой оценке, у больных с алиментарной недостаточностью, у больных ВИЧ, но менее эффективен в других подгруппах.

По итоговым выводам работы рекомендовать применение укороченной схемы лечения туберкулеза нельзя.

remedium.ru