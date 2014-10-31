Украина получит от Глобального фонда лекарства для больных ВИЧ/СПИДом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил в.и.о. министра здравоохранения Василий Лазоришинец.

По его словам, Минздрав ведет переговоры с Глобальным фондом по поводу поставок лекарств для больных ВИЧ/СПИД.

«Мы ведем переговоры, и через 3-4 недели Глобальный фонд из Швейцарии должен поставить лекарства для детей и взрослых, больных ВИЛ/СПИД, лекарства на сумму около 7 млн. долларов», - сообщил Лазоришинец.

Он проинформировал, что на сегодняшний день удалось выполнить процедуру закупки более чем наполовину – 1 млрд 125 млн грн.

«За три с половиной недели мы сделали то, чего не могло сделать прежнее руководство и за десять месяцев. В процессе торгов уже меньше миллиарда. До 7-10 ноября мы на 90% завершим процедуры, если нам никто не будет мешать», - сказал Лазоришинец.

Он отметил, что на 100% закуплено препараты по иммунопрофилактике. «Вакцины – это то, что больше всего нас тревожило. До завтрашнего утра будет подписан указ президента о разблокировании 600 тысяч доз вакцин БЦЖ», - отметил Лазоришинец.

По его словам, в процессе процедуры госзакупок - 1 млрд 143,6 млн. грн, акцептовано предложений на 925 млн грн, заключено договоров на 913,4 млн грн, из них уже зарегистрированы в казначействе 568,4 млн грн. В то же время в Антимонопольном комитете остаются заблокированными торги на сумму 15,5 млн грн.