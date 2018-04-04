Ситуация по гриппу и ОРВИ: ни в одной из областей эпидемический порог не превышен

Случаи лабораторно подтвержденного гриппа зафиксированы в 15 областях.

Ни в одной из областей Украины эпидемический порог по гриппу и ОРВИ не превышен.

Как сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья, заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает спадать.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 426,6 на 100 тыс. населения, что на 25,1% меньше эпидемического порога по Украине, эпидемический порог не превышен ни в одной из областей. .

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Гриппом и ОРВИ заболели 165 533 человека, из них 64% - дети. Наблюдается локальное географическое распространение и низкая интенсивность активности гриппа и ОРВИ, без превышения эпидемических порогов. Случаи лабораторно подтвержденного гриппа зафиксированы в 15 областях.

На отчетной неделе летальных случаев смерти от гриппа и ОРВИ не зарегистрированы.