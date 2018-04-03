"Врач для каждой семьи": в Минздраве рассказали, как бороться с отказами в свободном выборе семейного врача (инструкция)

Самый частый аргумент для отказа - пациент приписан к другому участковому врачу, потому должен подписать декларацию в другом месте.

В Минздраве отреагировали на частые жалобы граждан, что в некоторых медучреждениях им отказывают в свободном выборе врача.

Об этом написала в.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Самый частый аргумент - пациент приписан к другому участковому врачу, потому должен подписать декларацию в другом месте.

"Вы свободны в выборе своего семейного врача, терапевта или педиатра, где бы вы не жили или были зарегистрированы, у какого бы врача не обслуживались ранее",- отметила Супрун.

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Она утверждает, что когда вам говорят другое - это нарушение законодательства. Поэтому она предоставила инструкцию - что делать, если в медицинском учреждении вас убеждают в обратном:

1. Прежде всего подумайте не стоит ли выбрать другой медицинское учреждение, в котором не будут пытаться нарушать ваши права, установленные законом.

2. Процитируйте врачу «Порядок выбора врача, который оказывает первичную медицинскую помощь». Именно этот документ регламентирует процесс выбора врача, предоставления и прекращения действия декларации с выбора врача. Согласно ему, пациент имеет право выбрать врача, который предоставляет ПМД, независимо от зарегистрированного места жительства.

3. Обратитесь за разъяснениями к главному врачу.

4. Если главный врач отказывает в реализации вашего права на свободный выбор врача, обратитесь в местное управление здравоохранения с заявлением на имя руководителя управления.

5. Вы можете поделиться своим опытом в специальной форме обратной связи МОЗ Украины.

Также она напомнила, что отказать в подписании декларации могут только по двум причинам:

1. Заведение еще не подключено к электронной системе здравоохранения.

2. Все врачи медицинского учреждения набрали оптимальное количество пациентов.