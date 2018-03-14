Супрун предлагали взятку квартирой, она заявила в НАБУ

Год назад помощник одного из народных депутатов предложил Супрун взятку в виде квартиры.

Супрун пытались дать взятку в виде квартиры.

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Около года продолжаются следственные действия по предложению взятки в.а.министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун, сообщается на странице Минздрава в Фейсбук.

"Год назад помощник одного из народных депутатов предложил и.о.министра взятку в виде квартиры за использование служебного положения для помощи в получении медицинским учреждением определенного дорогостоящего оборудования. На следующий день Супрун обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. После этого и.о.министра и ее внештатный советник в течение года принимали участие в следственных действиях для документации деталей", - написано в сообщении.

"В следующих встречах с помощником народного депутата принимал участие мэр города, который подтвердил предложение взятки квартирой. Квартиру предлагалось оформить на советника Супрун, который сыграл роль доверенного лица", - говорится в заявлении .

"В стране работает много международных фондов, программ донорской поддержки, в бюджетах городов и общин накоплены существенные бюджетные резервы. Министерство здравоохранения поддерживает все запросы от городов и медицинских учреждений относительно получения необходимого оборудования. Это является частью наших обязанностей, их выполнение предлагать должностным лицам взятки не нужно", - заявляют в Минздраве.

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В сообщении отмечается, что за историю независимой Украины "не было доведенных до решения суда дел, открытых по статье 369 Уголовного Кодекса Украины “Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу” с участием руководителей министерств".

"Команда Минздрава поддерживает детективов НАБУ и прокуроров САП, которые несмотря на любые настроения в обществе очень много работают для того, чтобы бороться с коррупцией в высших эшелонах власти", - отмечают в ведомстве.