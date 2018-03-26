Как влияет на организм человека переход на "летнее" время: коментарии врачей

Перевод стрелок на час вперед может негативно сказаться на здоровье человека.

Медики предупреждают. что перевод стрелок на час вперед может негативно сказаться на здоровье человека.

Перевод часов влияет и на физическое, и на психологическое состояние человека. Он может вызывать временной стресс , в результате которого происходит кратковременный сбой - диасинхроноз. Это значит, что наше внутреннее биологическое время перестает синхронизироваться с внешним временем. На психологическом уровне состояние диасинхроноза приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, возникает эмоциональная несдержанность, раздражительность, нарушается сон.

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Наблюдается нарушение жизненно важного и генетически опосредованного ритма "бодрствование - сон". Медики также констатируют, что в течение первых пяти суток после перевода стрелок увеличивается количество вызовов "скорой помощи" к больным-сердечников. Могут обостриться такие распространенные болезни как, например, гипертония, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, ряд эндокринных заболеваний, ревматические и другие заболевания.

Это не является причиной всех этих заболеваний, но стресс, им вызванный, может стать толчком к обострению болезней.

Также перевод стрелок влияет и на психологическое состояние человека. Здесь присоединяется такое заболевание как депрессия. Состояние уязвимости и повышенной утомляемости сохраняется в течение 10-14 дней. Человеческий организм имеет большой запас прочности и способен приспосабливаться.

После того, как один раз мы перевели стрелки на час, организм перестраивается на новое время две недели. На этот период нужно постараться уменьшить физические и моральные нагрузки, как на работе, так и дома. Если есть возможность отложить какие-то дела.