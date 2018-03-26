Центрам реабилитации инвалидов и участников АТО нужна государственная поддержка

Такие учреждения необходимы бойцам, которые проходят реабилитацию после военных действий.

Бюджетный комитет Верховной Рады будет инициировать государственную поддержку создания в Украине центров реабилитации инвалидов и участников АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Андрей Павелко во время выездного заседания комитета в Житомире.

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Участникам заседания продемонстрировали приоритетные проекты, которые планируют реализовать в этом году. Члены комитета ознакомились с ходом реконструкции Центра вертебрологии, на базе которого создают Центр реабилитации. Здесь планируют проводить комплексную реабилитацию участников антитеррористической операции: медицинскую, физическую, психологическую и социальную. Целый этаж будет отведен для проведения водных процедур.

«Такие объекты очень необходимы нашим бойцам, которые проходят реабилитацию после военных действий, ранений, и очень важно, чтобы эффективно использовались инструменты финансирования. Бюджетный комитет парламента будет инициировать государственную поддержку создания в Украине центров реабилитации инвалидов и участников АТО», - подчеркнул Павелко.

Сейчас в житомирском Центре вертебрологии, на базе которого создают Центр реабилитации инвалидов и участников АТО, прокладывают электрические сети и обустраивают первый этаж и подвал. Также продолжается монтаж физиотерапевтического отделения на втором этаже. Центр реабилитации инвалидов и участников АТО планируют открыть уже в этом году.