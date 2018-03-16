В Украине только 6 предприятий изготавливают высокофункциональные протезы для участников АТО

Всего 58 предприятий в Украине изготавливают протезы, тогда как в Германии - около 500.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева отмечает, что в Украине всего 6 предприятий изготавливают высокофункциональные протезы, в которых нуждаются пострадавшие участники антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа правительства в парламенте.

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Говоря о вопросах обеспечения лиц с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации, он заметил: «К сожалению, мы получаем многочисленные жалобы людей относительно качества изделий и услуг при обеспечении такими изделиями».

Рева пояснил, что протезно-ортопедические изделия, колёсные кресла и другие средства реабилитации в Украине производит или поставляет 91 предприятие. При этом всего 58 предприятий изготавливают протезы и только шесть из них изготавливают высокофункциональные протезы, в которых нуждаются пострадавшие участники АТО.

«Количество предприятий по сравнению с зарубежными странами, весьма незначительное, чтобы говорить о конкурентной среде в этой области», - сказал чиновник.

Он привел пример, что, в частности, в Германии количество предприятий, производящих протезы, составляет около 500.

Рева подчеркнул, что основным механизмом развития национального рынка ортопедических изделий и других средств реабилитации является обеспечение свободного выбора человеком таких изделий, и как результат - равного доступа предприятий к получению заказов.

«А не так, как у нас сегодня складывается – «клуб для своих», куда «чужие» не могут зайти», - сказал он.