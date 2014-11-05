Мусий считает, что его незаконно отстранили от исполнения обязанностей министра

Министр здравоохранения Украины Олег Мусий считает, что Распоряжение Кабинета министров (от 1 октября 2014 г. № 887-р) об отстранении его от исполнения обязанностей министра является незаконным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве.

По словам Мусия, данное распоряжение является политически мотивированным, незаконным и не основывается на нормах национального законодательства.

«Я утверждаю, что Арсений Петрович (Яценюк – ред.) сфальсифицировал это распоряжение, подписав его. На заседании Кабмина состоялось голосование одного несуществующего документа, которого никто не видел. Это является грубым нарушением регламента заседания правительства. Премьер-министр, узурпировав власть и взяв на себя функции Верховной Рады Украины, позволяет себе незаконным способом, декларируя, что он европейский премьер, а в действительности исповедуя восточные ценности, издавать незаконные, с моей точки зрения, распоряжения», - отметил Мусий.

По его мнению, назначение и.о. министра здравоохранения Василия Лазоришинца, его заместителей и руководителей департаментов Минздрава является незаконным. «Это может иметь для системы здравоохранения и для юридического плоскости определенные правовые последствия. В частности, проблема о признании различными субъектами хозяйствования, с которыми заключены контракты», - отметил Мусий.

Он также сообщил, что 11 ноября с.г. в Окружном административном суде Киева состоится судебное слушание по его иску о признании незаконным и отмене распоряжения Кабмина.

Вместе с тем Мусий, подчеркнул, что не планирует в дальнейшем работать министром здравоохранения. «Я законно избранный народный депутат по мажоритарному округу и у меня есть моральные обязательства перед своими избирателями. Я вижу свою работу в законодательной плоскости и однозначно буду работать в Верховной Раде, скорее всего в Комитете здравоохранения», - сказал Мусий.