В октябре "горячая линия" Гуманитарного штаба приняла более 26 тысяч обращений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", «горячая линия» Гуманитарного штаба Рината Ахметова подвела итоги работы за октябрь. За прошедший месяц операторы колл-центра приняли более 26 000 обращений от жителей Донецкой и Луганской областей. Это на 37,9% больше обращений, чем в сентябре.

Большинство звонков – почти 20 000 – касались гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова: уточнение адресов центров выдачи гуманитарной помощи, правил ее получения, выдачи «детских наборов», адресной доставки помощи пенсионерам и др. вопросов. По сравнению с сентябрем, количество обращений с вопросами о гуманитарной помощи возросло почти на 6700 звонков.

На горячую линию 0 800 509 001 также продолжают поступать звонки с вопросами о том, как покинуть небезопасные места в зоне проведения АТО, - эвакуация в октябре интересовала почти 860 позвонивших. Большинство людей обращались за консультациями, на втором месте – запись на текущий маршрут эвакуации.

Чаще всего в октябре на линию Гуманитарного штаба обращались жители Донецка, Макеевки, Енакиево, Мариуполя, Горловки и Луганска. В среднем операторы колл-центра в октябре принимали 844 звонка в день. Примечательно, что 150 человек обратились на «горячую линию» Штаба с вопросами о волонтерстве и предложением своей помощи.

Напоминаем, что звонки на номер 0 800 50 9001 бесплатны и принимаются круглосуточно. Также обращения можно направлять на електронную почту по адресу helpdonbass@fdu.org.ua .

Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.