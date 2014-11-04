Пожилые донетчане получают продуктовые наборы адресно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", за неделю, с 27 октября по 3 ноября 2014 года, продукты «на дом» от Мобильных групп волонтеров Гуманитарного штаба Рината Ахметова получили 275 жителей Донецка. Всего же, начиная с 25 сентября, адресно помощь доставили для более 1000 дончан, которые не могут самостоятельно прийти на пункт выдачи. Это лежачие больные, люди, передвигающиеся на костылях, одинокие, не способные к самообслуживанию.

Волонтеры Гуманитарного штаба стараются охватить максимальное количество адресов, в том числе и наиболее «горячие точки», такие как Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы города.

«У большинства этих людей уже практически нет продуктов, они по-настоящему голодают. Совсем недавно волонтеры привезли продуктовые наборы пожилой семейной паре Курбалых. Бабушка полностью парализована, за ней ухаживает муж, который сам еле передвигается, у него все ноги в язвах. В доме практически нет никакой еды, но он не может покинуть жену ни на минуту. Я не знаю, что бы они ели, если бы им не завезли продукты», - отмечает Анжела Сурмава, координатор Мобильных волонтеров Гуманитарного Штаба.

Кроме еды, пожилые люди и инвалиды остро нуждаются в медикаментах, средствах гигиены. По запросу людей, волонтеры также передали 25 специальных аптечек, которые рассчитаны на медицинские нужды людей преклонного возраста и содержат самые востребованные этой категорией населения препараты: противовирусные, кардиологические, противоаллергические лекарства, средства улучшающие работу желудочно-кишечного тракта, противопростудные, антибактерицидные, обезболивающие средства.

Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.