За два месяца на востоке Украины было ранено около 600 военнослужащих

За последние два месяца в боях с террористами на востоке Украины погибло более 100 украинских военнослужащих, около 600 были ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информполитики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

«Несмотря на определенное уменьшение активности боевых действий, боевики и российские войска не прекратили обстрелы позиций сил АТО, не отошли от линии разграничения и продолжают проводить наступательные операции. Вследствие этого за последние два месяца погибло более 100 украинских военнослужащих, около 600 были ранены”, - сказал он.